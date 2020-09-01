В Рязани увеличили количество автобусов и троллейбусов на маршрутах

Решение приняли в преддверии нового учебного года.

С 1 сентября в Рязани увеличили количество автобусов и троллейбусов на маршрутах (80 и 102 соответственно). Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Решение приняли в преддверии нового учебного года. Так, увеличилось количество троллейбусов на маршрутах №№9, 16 до 13 единиц, №13 — до 4 единиц, №№4, 6, 8, 15 — до 2 единиц, увеличено количество автобусов на маршрутах №№7 и 17.

Кроме того, было увеличено количество автобусов на маршрутах регулярных перевозок №№53М2, 62 М², 68 М² до 20, 12, 15 единиц соответственно.