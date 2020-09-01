В России число случаев заражения коронавирусом превысило миллион

Всего с начала эпидемии в России из-за COVID-19 погибли почти 17,3 тысячи человек.

В России число случаев заражения коронавирусом превысило миллион, сообщил федеральный оперштаб.

За сутки зарегистрировали 4729 новых случаев COVID-19.

Всего с начала эпидемии в России из-за COVID-19 погибли почти 17,3 тысячи человек, более 815 тысяч вылечились.

Во всем мире, по подсчетам ВОЗ, число заболевших превысило 25,2 миллиона, 846 тысяч из них умерли.