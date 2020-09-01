В полиции рассказали подробности ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области

Проводится проверка.

В полиции рассказали подробности ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области.

Авария произошла в понедельник, 31 августа, в 23:30 на 342 км трассы Р-22 Александро-Невского района.

18-летняя жительница Тамбовской области за рулем «ВАЗ-21140» столкнулась с автобусом Mercedes-Benz под управлением 43-летнего водителя.

В результате оба водителя получили травмы и были госпитализированы.

Проводится проверка.

На ликвидацию последствия ДТП выезжали пять расчетов и 11 спасателей.