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В полиции рассказали подробности ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области
Проводится проверка.

В полиции рассказали подробности ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области.

Авария произошла в понедельник, 31 августа, в 23:30 на 342 км трассы Р-22 Александро-Невского района.

18-летняя жительница Тамбовской области за рулем «ВАЗ-21140» столкнулась с автобусом Mercedes-Benz под управлением 43-летнего водителя.

В результате оба водителя получили травмы и были госпитализированы.

Проводится проверка.

На ликвидацию последствия ДТП выезжали пять расчетов и 11 спасателей.