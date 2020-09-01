В полиции рассказали подробности ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области
Проводится проверка.
В полиции рассказали подробности ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области.
Авария произошла в понедельник, 31 августа, в 23:30 на 342 км трассы Р-22 Александро-Невского района.
18-летняя жительница Тамбовской области за рулем «ВАЗ-21140» столкнулась с автобусом Mercedes-Benz под управлением 43-летнего водителя.
В результате оба водителя получили травмы и были госпитализированы.
Проводится проверка.
На ликвидацию последствия ДТП выезжали пять расчетов и 11 спасателей.