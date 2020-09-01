В МВД предложили расширить список запрещенных и ограниченных наркотиков
В список добавят 15 запрещенных веществ.
В МВД России второй раз за год предложили дополнить список запрещенных и ограниченных наркотических и психотропных средств. Проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В документе предлагают дополнить первый список 12 наркотическими и тремя психотропными веществами.
Во второй список добавят два вещества. В третий внесут флуальпразолам.
Для новых попавших в списки веществ установят значительный, крупный и особо крупный размеры.
Полный список веществ можно посмотреть