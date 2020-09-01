В Калужской области продлили масочный режим

Соответствующее постановление подписал врио губернатора Владислав Шапаша.

В Калужской области режим повышенной готовности продлили до 30 сентября 2020 года. Соответствующее постановление правительства №673 в понедельник, 31 августа, подписал врио губернатора Владислав Шапаша, передает KP40.ru .

Соответственно, до 30 сентября продлен и масочный режим.

«При нахождении на остановках, в общественном транспорте, в такси; посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, организаций, чья деятельность не приостановлена, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания», — говорится в тексте постановления.