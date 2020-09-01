Сын погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца увеличил размер иска к актеру

Рязанец объяснил, почему поменял мнение.

Виталий Захаров, старший сын погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым рязанца, увеличил иск к актеру до 7,5 миллиона рублей. Об этом передает РИА Новости .

Ранее представители старшего сына рязанца заявили иск к актеру на 6,5 миллиона. Виталий Захаров рассказал, что решил увеличить сумму, когда Ефремов на заседании 18 августа Ефремов выразил «слова сочувствия потерпевшим», потому что, по мнению актера, качество их защиты оставляет желать лучшего.

По словам сына погибшего, это «четко показало», что значит смерть его отца для артиста.

«Я вижу постоянную неприязнь со стороны Ефремова, мы увеличиваем сумму на миллион рублей — с 6,5 до 7,5 миллионов рублей, но сокращаем на 200 тысяч, которые перевел Ефремов», — сказал адвокат Сергей Аверцев.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что артист перевел по почте по 200 тысяч рублей вдове, двум сыновьям и брату Захарова в качестве компенсации.

Сын погибшего согласился принять деньги, остальные отказались.

Ранее стало известно, что семья погибшего подготовила иски на один рубль.