Стало известно, сколько рязанских детей пропустили 1 сентября из-за коронавируса
В Рязанской области зарегистрировали 7217 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.
По состоянию на 11:00 во вторник, 1 сентября, в Рязанской области зарегистрировали 7217 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В оперштабе рассказали, сколько в регионе зафиксировано заразившихся коронавирусом детей.
Подтвержденный диагноз COVID-19:
- дети — 584 человека (18 до одного года; 47 по одному году; 28 по два года; 36 по три года; 31 по четыре года; 27 по пять лет; 35 по шесть лет; 31 по семь лет; 36 по восемь лет; 28 по девть лет; 27 по десять лет; 40 по одиннадцать лет; 36 по двенадцать лет; 27 по тринадцать лет; 30 по четырнадцать лет; 39 по пятнадцать лет; 33 по шестнадцать лет; 32 по семнадцать лет);
- от 18 до 45 лет — 2305 человек;
- от 46 до 64 лет — 2882 человека;
- от 65 до 80 лет — 1141 человек;
- старше 80 лет — 278 человек.
По возрасту с условно подтвержденным диагнозом COVID-19:
- дети — 4 человека (четыре; пять; восемь; четырнадцать лет);
- от 18 до 45 лет — 9 человек;
- от 46 до 64 лет — 8 человек;
- от 65 до 80 лет — 6 человек.