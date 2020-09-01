Стало известно, сколько рязанских детей пропустили 1 сентября из-за коронавируса

В Рязанской области зарегистрировали 7217 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.

По состоянию на 11:00 во вторник, 1 сентября, в Рязанской области зарегистрировали 7217 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В оперштабе рассказали, сколько в регионе зафиксировано заразившихся коронавирусом детей.

Подтвержденный диагноз COVID-19:

дети — 584 человека (18 до одного года; 47 по одному году; 28 по два года; 36 по три года; 31 по четыре года; 27 по пять лет; 35 по шесть лет; 31 по семь лет; 36 по восемь лет; 28 по девть лет; 27 по десять лет; 40 по одиннадцать лет; 36 по двенадцать лет; 27 по тринадцать лет; 30 по четырнадцать лет; 39 по пятнадцать лет; 33 по шестнадцать лет; 32 по семнадцать лет);

от 18 до 45 лет — 2305 человек;

от 46 до 64 лет — 2882 человека;

от 65 до 80 лет — 1141 человек;

старше 80 лет — 278 человек.

По возрасту с условно подтвержденным диагнозом COVID-19: