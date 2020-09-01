Сотрудники «Росгосстраха» рассказали об использовании системы аналитики Qlik Sense

Уже 3,5 тысячи сотрудников «Росгосстраха» ежемесячно пользуются системой аналитики Qlik Sense. Об этом рассказали в компании.
«Платформа Qlik Sense является одним из лучших решений на рынке BI-технологий и аналитики. Ее внедрение в нашей компании — одно из крупнейших на российском рынке, — отметил заместитель руководителя Операционного блока „Росгосстраха“ Евгений Ильин. — Осуществляя закупку лицензий, мы исходили из желания дать современную и актуальную отчетность не только штатным сотрудникам, но и всей обширной агентской сети „Росгосстраха“. И надеемся, в ближайшем будущем мы осуществим этот масштабный проект».
Уже сейчас этой системой пользуется порядка 3,5 тысяч уникальных специалистов ежемесячно. «Только за последний год мы выросли на тысячу пользователей в месяц — то есть, прирост составил около 30%, Мы шаг за шагом вовлекаем новые бизнес-подразделения: если в начале проекта это была только отчетность для розничной сети продаж, то сейчас мы используем платформу в большинстве структурных блоков компании. Например, за последний квартал к аналитике в Qlik присоединились коллеги из подразделений заботы о клиентах, а также бизнес-обучения розничной сети. Сейчас мы ведем работы для подразделений документационного обеспечения и правового блока», — рассказал Евгений Ильин.
Начиная с 2017 года, в компании «Росгосстрах» активно внедряется Qlik Sense — платформа для анализа данных и их визуализации. Внедрение системы проходило в рамках реализуемой «Росгосстрахом» стратегии по обновлению IT-ландшафта и диджитализации сервисов. На данный момент Qlik Sense интегрирована во все ключевые бизнес-процессы — в частности, продажи, финансовое планирование, обучение, подбор сотрудников и страховых агентов, актуарные расчеты. Для этого система использует данные из более чем 30 источников — как внешних, так и внутренних, среди которых более 4 фронт-систем собственной разработки «Росгосстраха» и более 10 внешних фронт-систем, включая SAP ICM, Oracle Hyperion, БОСС Кадровик, КИАС, MDM-системы
«Мы стремимся быть в тренде всех процессов цифровизации данных. Результаты „Росгосстраха“ в продвижении системы Qlik Sense уже вышли за рамки отдельно взятой компании. Мы активно участвуем в реализации проекта dataliteracy.ru, основной целью которого является популяризация идеи и подходов к развитию грамотной работы с данными для всего общества. Инициатором этого проекта является представительство Qlik в России и СНГ, — отметил руководитель Центра бизнес-аналитики „Росгосстраха“ Иван Земсков. — Недавно мы выступили в качестве не только участников, но и соорганизаторов марафона по обучению Qlik Sense и бизнес-аналитике. От нашей компании зарегистрировалось около 800 человек из разных регионов, которые на протяжении 21 дня выполняли различные задания. Мы позитивно оцениваем этот опыт, так как первичные знания о Qlik Sense получили сотни специалистов, а значит, в дальнейшем им будет проще работать с системой. Уже 3-го сентября мы организуем очередную открытую онлайн-