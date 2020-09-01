Сотрудники «Росгосстраха» рассказали об использовании системы аналитики Qlik Sense

Платформа Qlik Sense является одним из лучших решений на рынке BI-технологий и аналитики.

Уже 3,5 тысячи сотрудников «Росгосстраха» ежемесячно пользуются системой аналитики Qlik Sense. Об этом рассказали в компании.

«Платформа Qlik Sense является одним из лучших решений на рынке BI-технологий и аналитики. Ее внедрение в нашей компании — одно из крупнейших на российском рынке, — отметил заместитель руководителя Операционного блока „Росгосстраха“ Евгений Ильин. — Осуществляя закупку лицензий, мы исходили из желания дать современную и актуальную отчетность не только штатным сотрудникам, но и всей обширной агентской сети „Росгосстраха“. И надеемся, в ближайшем будущем мы осуществим этот масштабный проект».

Уже сейчас этой системой пользуется порядка 3,5 тысяч уникальных специалистов ежемесячно. «Только за последний год мы выросли на тысячу пользователей в месяц — то есть, прирост составил около 30%, Мы шаг за шагом вовлекаем новые бизнес-подразделения: если в начале проекта это была только отчетность для розничной сети продаж, то сейчас мы используем платформу в большинстве структурных блоков компании. Например, за последний квартал к аналитике в Qlik присоединились коллеги из подразделений заботы о клиентах, а также бизнес-обучения розничной сети. Сейчас мы ведем работы для подразделений документационного обеспечения и правового блока», — рассказал Евгений Ильин.

Начиная с 2017 года, в компании «Росгосстрах» активно внедряется Qlik Sense — платформа для анализа данных и их визуализации. Внедрение системы проходило в рамках реализуемой «Росгосстрахом» стратегии по обновлению IT-ландшафта и диджитализации сервисов. На данный момент Qlik Sense интегрирована во все ключевые бизнес-процессы — в частности, продажи, финансовое планирование, обучение, подбор сотрудников и страховых агентов, актуарные расчеты. Для этого система использует данные из более чем 30 источников — как внешних, так и внутренних, среди которых более 4 фронт-систем собственной разработки «Росгосстраха» и более 10 внешних фронт-систем, включая SAP ICM, Oracle Hyperion, БОСС Кадровик, КИАС, MDM-системы и т. д.