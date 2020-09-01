Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вт, 01
25°
Ср, 02
17°
Чт, 03
20°
ЦБ USD 73.8 -0.84 01/09
ЦБ EUR 87.83 -0.91 01/09
Нал. USD 73.41 / 74.20 10:45
Нал. EUR 87.65 / 88.30 10:45
Новости
Коронавирус
Публикации
Питание, поборы и кипа документов. Топ самых громких школьных скандало...
Мы собрали для вас подборку самых запоминающихся новост...
Вчера 18:58
2 618
Медцентр «Мед Технолоджи» предложил жителям Рязани и области лечение о...
Лечение начинается после точного обследования и постано...
Вчера 17:10
1 454
Выгодно, легально, безопасно. Рязанцам рассказали о букмекерской компа...
Компания работает на российском рынке абсолютно легальн...
Вчера 16:15
1 429
Олимпийские сказки. Рязанский застройщик кормит покупателей жилья пуст...
Благостная картина, нарисованная девелопером, имеет мал...
Вчера 13:52
3 564
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Сорокина поздравила рязанцев с началом нового учебного года
По ее словам, новый учебный год начинается в привычной форме.

Во вторник, 1 сентября, мэр Елена Сорокина поздравила рязанцев с Днем знаний.

По ее словам, новый учебный год начинается в привычной форме. «Сегодня школьники, студенты, их наставники снова соберутся в классах и аудиториях. Все очень этого ждали и скучали, ведь эмоции от личного общения не заменишь ничем», — отметила глава администрации.

Сорокина сообщила, что в этом году в Рязани будет более 57,5 тысячи школьников. В первый класс пойдут более 6 тысяч юных рязанцев. Последним школьным годом 2020/21 станет для 2700 11-классников.

«Перед нами стоит много задач, но я уверена, что совместными усилиями мы со всем справимся», — сказала Сорокина.

Она обратилась к ученикам, студентам, родителям, учителям, преподавателям и педагогам допобразования: «Пусть учебный процесс будет для всех в радость, а сил и энтузиазма хватает и на уроки, и на внеклассные занятия!»