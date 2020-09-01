Сорокина поздравила рязанцев с началом нового учебного года

По ее словам, новый учебный год начинается в привычной форме.

Во вторник, 1 сентября, мэр Елена Сорокина поздравила рязанцев с Днем знаний.

По ее словам, новый учебный год начинается в привычной форме. «Сегодня школьники, студенты, их наставники снова соберутся в классах и аудиториях. Все очень этого ждали и скучали, ведь эмоции от личного общения не заменишь ничем», — отметила глава администрации.

Сорокина сообщила, что в этом году в Рязани будет более 57,5 тысячи школьников. В первый класс пойдут более 6 тысяч юных рязанцев. Последним школьным годом 2020/21 станет для 2700 11-классников.

«Перед нами стоит много задач, но я уверена, что совместными усилиями мы со всем справимся», — сказала Сорокина.

Она обратилась к ученикам, студентам, родителям, учителям, преподавателям и педагогам допобразования: «Пусть учебный процесс будет для всех в радость, а сил и энтузиазма хватает и на уроки, и на внеклассные занятия!»