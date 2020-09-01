Следователи рассказали подробности исчезновения 12-летней девочки под Калугой

Девочка ушла из дома 30 августа после ссоры с матерью.

В Калужской области следователи выясняют обстоятельства ухода из дома 12-летней жительницы села Трубино Жуковского района. Об этом сообщил сайт KalugaNews.com .

Девочка ушла из дома 30 августа после ссоры с матерью. Она оставила дома мобильный телефон. Девочка добралась до соседнего села и решила не возвращаться домой, а переночевать на берегу реки.

Ее искали полицейские, прокуратура, волонтеры и добровольцы.

Девочку заметили на улице вечером 31 августа, после чего доставили домой.

Следователи опросили школьницу и ее мать. Фактов совершения в отношении несовершеннолетней преступлений и правонарушений не установили.