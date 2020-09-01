Следователи объявили в розыск пропавшего в апреле шиловца
29 апреля 2020 года Сидоров вышел из дома и пропал.
Следователи объявили в розыск пропавшего жителя Шилова Дениса Сидорова 1979 года рождения, сообщил сайт регионального СУ СКР.
29 апреля 2020 года Сидоров вышел из дома в Шилово и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы русые с проседью, на висках залысины, глаза серые.
Был одет: красная куртка, серая футболка, светло-синие спортивные штаны, темно-синие кроссовки.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мужчины, попросили обращаться по телефонам: