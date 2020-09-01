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Синоптики рассказали о погоде осенью
По словам специалиста, две недели природа дает на акклиматизацию.

Этой осенью в Центральной России ожидаются затяжные дожди, много пасмурных дней, температура чуть выше нормы. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Специалист отметил, что сентябрь будет «очень хорошим».

«Но аномалийность температуры будет снижаться. Первые две недели мы будем держаться где-то на 2-5 градусов выше по норме», — сказал Тишковец.

Он добавил, в первой половине сентября ожидается «недобор по осадкам». Во второй половине месяца синоптик пообещал дожди и рассказал, что к концу сентября температура вернется в климатическое русло.

По словам метеоролога, две недели природа дает на акклиматизацию, чтобы люди перестроились на осенний сезон.

Тишковец отметил, что в октябре температура будет на один градус выше нормы, в ноябре — максимум на два градуса.

«Оcень будет осенняя: много пасмурных дней, затяжные дожди, не такие сильные, но продолжительные», — добавил Тишковец.