С начала года «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» отработали около миллиона обращений потребителей

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги работы с потребителями в первом полугодии. Специалисты блока взаимодействия с клиентами компаний приняли 939 тысяч обращений потребителей, в том числе 819,6 тысячи из них — дистанционно.
Напомним, с начала апреля в соответствии с приказом генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского для снижения рисков распространения коронавируса все центры обслуживания потребителей «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» перешли на работу в режиме онлайн.
150,9 тысячи обращений касались услуги технологического присоединения (ТП), 69,8 тысяч обращений — оказания дополнительных услуг.
Выручка «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» от дополнительных услуг за 6 месяцев составила 1222, 7 млн рублей, что превышает план на 192, 4 млн.
«Развитие и продвижение дополнительных услуг — один из наших приоритетов на ближайшую перспективу. В этом году „Россети Центр“ и „Россети Центр и Приволжье“ приступили к реализации пятилетней целевой Программы, предполагающей оптимизацию этих процессов, а также существенное увеличение количества предлагаемых сервисов. Для нас, как для социально ответственной компании, важно обеспечивать максимальную доступность наших услуг потребителям, оперативность реагирования на все их запросы, высокое качество их исполнения», — подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.