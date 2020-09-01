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Рязанские школьники выйдут на связь с Путиным по видео
Трансляция будет проходить в официальном сообществе Минпросвещения.

Во вторник, 1 сентября, президент России Владимир Путин примет участие во всероссийском открытом уроке по видеосвязи, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Гостями в студии станут министр просвещения Сергей Кравцов, историк Александр Звягинцев, активисты Российского движения школьников, Юнармии, движения «Волонтёры Победы», патриотических клубов, а также активные участники Всероссийского конкурса «Большая перемена».

На связь со студией выйдут школьники из Рязани, Крыма, Калининградской области, Краснодарского и Камчатского краев, Новосибирской, Курской, Новгородской, Владимирской, Кировской областей и Москвы.

Урок «Помнить — значит знать» посвятят 75-летию Великой Победы.

Трансляция будет проходить в официальном сообществе Минпросвещения в соцсети «ВКонтакте», начало в 12:00.