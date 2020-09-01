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Рязанка получила 4,5 года за убийство отца
Убийство произошло в ноябре прошлого года.

Рязанка, которая убила отца в деревне Ровное в прошлом году, получила срок. Об этом пишет «МК в Рязани» со ссылкой на старшего следователя Рязанского МСО СУ СКР по области Артема Любимова.

Приговор огласили во вторник, 1 сентября. Девушке назначили 4,5 года колонии.

Как пояснила на допросах обвиняемая, ее отец «постоянно давил на больное» и корил, что девушка не может создать свою семью. В вечер, когда произошло убийство, мужчина был нетрезв и вновь высказал ей претензии.

Напомним, случай произошел в ночь на 9 ноября 2019 года. 22-летняя девушка поссорилась с 56-летним отцом и ударила его ножом в грудь. От полученной травмы мужчина скончался на месте.