Рязанка получила 4,5 года за убийство отца

Убийство произошло в ноябре прошлого года.

Рязанка, которая убила отца в деревне Ровное в прошлом году, получила срок. Об этом пишет « МК в Рязани » со ссылкой на старшего следователя Рязанского МСО СУ СКР по области Артема Любимова.

Приговор огласили во вторник, 1 сентября. Девушке назначили 4,5 года колонии.

Как пояснила на допросах обвиняемая, ее отец «постоянно давил на больное» и корил, что девушка не может создать свою семью. В вечер, когда произошло убийство, мужчина был нетрезв и вновь высказал ей претензии.

Напомним, случай произошел в ночь на 9 ноября 2019 года. 22-летняя девушка поссорилась с 56-летним отцом и ударила его ножом в грудь. От полученной травмы мужчина скончался на месте.