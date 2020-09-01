Рязанцам предложили начать бизнес с нуля с «Азбукой предпринимателя»
Обучение пройдет с 7 по 25 сентября.
Рязанцам предложили начать бизнес с нуля с проектом «Азбука предпринимателя». Это курс для будущих и действующих предпринимателей от АО Корпорации «МСП», в рамках которого участники пройдут обучение по созданию бизнеса.
За несколько недель рязанцы узнают, как:
- составлять бизнес-план;
- продумывать стратегию развития;
- продвигать свой бизнес в социальных сетях;
- вести переговоры;
- публично выступать и презентовать свои проекты.
Обучение пройдет с 7 по 25 сентября по адресу: улица Каширина, дом №1-а. Зарегистрироваться можно