Рязанцам предложили начать бизнес с нуля с «Азбукой предпринимателя»

Обучение пройдет с 7 по 25 сентября.

Рязанцам предложили начать бизнес с нуля с проектом «Азбука предпринимателя». Это курс для будущих и действующих предпринимателей от АО Корпорации «МСП», в рамках которого участники пройдут обучение по созданию бизнеса.

За несколько недель рязанцы узнают, как:

составлять бизнес-план;

продумывать стратегию развития;

продвигать свой бизнес в социальных сетях;

вести переговоры;

публично выступать и презентовать свои проекты.