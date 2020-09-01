Рязанца накажут за оскорбление судьи

Нарушителя оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Рязанца накажут за оскорбление судьи, сообщил сайт региональной прокуратуры.

В сентябре прошлого года в зале Железнодорожного суда мужчина выразил недовольство, что судья удалился в совещательную комнату для принятия решения. Он публично унизил судью.

Нарушителя могут оштрафовать на 200 тысяч рублей.

«Несмотря на очевидные и бесспорные доказательства вины и причастности к совершенному преступлению, в том числе аудиозапись протокола судебного заседания, вину в предъявленном обвинении мужчина не признал», — говорится в сообщении.

Уголовное дело по части 2 статьи 297 УК направлено в суд.