Рязань попала в рейтинг городов по дороговизне однокомнатных квартир

Город занял шестое место.

Рязань попала в рейтинг городов по дороговизне однокомнатных квартир и заняла шестое место. Список составило Агентство недвижимости ЦИАН.

Квартира площадью 93 кв. метра в ЖК Green Park в Солотче обойдется рязанцам в 6,45 млн рублей.

На первом месте, по данным ЦИАНа, расположился Белгород — квартира площадью 72 кв. метра в ЖК «Парковый» Садовой улице стоит 10 млн рублей. Далее идет Воронеж — 51,8 кв. метров жилья на улице Фридриха Энгельса продают за 7 млн рублей. На третьем места Тула.

Квартира на улице Тульского Рабочего Полка. 52 кв. метра жилья обойдутся покупателю в 6,9 млн рублей.

Также в ТОП-10 вошли Ярославль (6,85 млн рублей), Калуга (6,8 млн рублей), Старый Оскол (6 млн рублей), Обнинск (5,9 млн рублей), Курск (5,89) и Липецк (5,2 млн рублей).