Рокотянская пожелала рязанским учителям мудрости и терпения
Глава гордумы Юлия Рокотянская поздравила рязанцев с Днем знаний.
Глава гордумы Юлия Рокотянская поздравила рязанцев с Днем знаний.
По ее словам, долгая разлука, вызванная пандемией и летними каникулами, научила всех особенно ценить такие простые вещи, как живое общение, возможность посмотреть в глаза друг другу.
«Ребята соскучились по своим мудрым наставникам, а преподаватели — по неугомонным любознательным ученикам. Уверена, ваше трудолюбие, ответственность и настойчивость станут основой для успешного будущего», — отметила Рокотянская.
Она пожелала школьникам и студентам успехов в учебе, интересных и ярких страниц школьной и студенческой жизни, а учителям и преподавателям — мудрости и терпения.