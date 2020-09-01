Рокотянская пожелала рязанским учителям мудрости и терпения

Глава гордумы Юлия Рокотянская поздравила рязанцев с Днем знаний.

Глава гордумы Юлия Рокотянская поздравила рязанцев с Днем знаний.

По ее словам, долгая разлука, вызванная пандемией и летними каникулами, научила всех особенно ценить такие простые вещи, как живое общение, возможность посмотреть в глаза друг другу.

«Ребята соскучились по своим мудрым наставникам, а преподаватели — по неугомонным любознательным ученикам. Уверена, ваше трудолюбие, ответственность и настойчивость станут основой для успешного будущего», — отметила Рокотянская.

Она пожелала школьникам и студентам успехов в учебе, интересных и ярких страниц школьной и студенческой жизни, а учителям и преподавателям — мудрости и терпения.