Путин заявил о возвращении системы образования к привычной работе

Президент отметил, что некоторые ограничения останутся.

Президент России Владимир Путин заявил, что система образования в России возвращается к привычной работе после пандемии. Об этом он сказал во время прямого эфира, которое проводит Министерство просвещения России .

Путин назвал «большим событием и радостью» возвращение системы образования к привычной работе.

Глава государства отметил, что некоторые ограничения останутся, их надо соблюдать.

«Некоторые ограничения, между тем, все же останутся, хочу вам об этом сказать особо. Хочу попросить вас соблюдать эти ограничения. Это нужно для того, чтобы защитить и ваше здоровье, и здоровье тех, кто находится рядом с вами», — отметил Путин.

Ранее президент высказался о начале учебного года.