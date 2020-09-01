Прокуратура нашла нарушения в установке аттракционов в Советском районе

В отношении виновных лиц возбудили дела об административных правонарушениях.

Прокуратурой нашла нарушения в установке батутов и других аттракционов в Советском районе. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

На площадках не оказалось ограждения и информационных табличек для посетителей с правилами безопасного пользования аттракционом. Прилегающая территория батутов не была оборудована ударопоглощающим покрытием, а электрощитовые не запирались.

В отношении виновных лиц возбудили дела об административных правонарушениях.