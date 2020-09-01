Появились подробности ДТП со сгоревшим грузовиком в Рязанской области

Водитель из Мордовии на Toyota Corolla не справился с управлением и выехал на «встречку».

ИД «Пресса» опубликовало подробности ДТП, которое произошло утром во вторник, 1 сентября, в Путятинском районе.

По предварительной информации, водитель из Мордовии на Toyota Corolla не справился с управлением и выехал на «встречку». Мужчина по касательной столкнулся с «ГАЗелью», за рулем которой был 49-летний водитель. После удара «ГАЗель» загорелась, машина сгорела полностью.

Водителя Toyota Corolla с тяжелыми травмами отвезли в Шиловский межрайонный медицинский центр.

Ранее полиция опубликовала фото с места ДТП.