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Полиция проверила почти 900 рязанцев с судимостью
Оперативники проверили более 100 мест, где запрещено находиться судимым.

С 24 по 28 августа полиция проверила в Рязанской области 860 ранее судимых граждан. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Также оперативники проверили более 100 мест, где запрещено находиться судимым.

89 граждан привлекли к административной ответственности. В отношении нарушителей ужесточили временные ограничения и продлили срок нахождения под административным надзором. На четырех человек завели уголовные дела по статье 314.1 УК РФ («Уклонение от административного надзора»).

Полиция рассказала об одном из нарушителей. В мае 2019 года на восемь лет против 39-летнего ранее судимого за преступления имущественного характера сасовца установили административный надзор. Мужчине предписали временные ограничения, а также обязали явиться в полицию для постановки на учет.

Он скрылся от правоохранителей и изменил место жительства. Полицейские получили информацию о его местонахождении, злоумышленника задержали.

Также в Рязани полиция пресекла деятельность 48-летнего местного жителя, ранее судимого за умышленное причинение тяжких телесных повреждений.

В 2018 году на три года за ним установили административный надзор и обязали явиться в полицию, а также запретили посещать массовые мероприятия.

Мужчина продолжил совершать правонарушения, в том числе в общественных местах и не соблюдал ограничения суда.

В отношении нарушителей возбудили уголовные дела по части 314.1 УК РФ. Им грозит лишение свободы до одного года.