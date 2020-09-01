Под Рязанью 79-летний мужчина обокрал ребенка на детской площадке

Полиция возбудила уголовное дело.

В Рязанском районе полиция задержала мужчину, который украл телефон на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Местная жительница сообщила в полицию, что у ее сына пропал мобильный телефон. Подросток играл в футбол на детской площадке, а на скамейке оставил рюкзак с мобильным телефоном. После игры он не нашел гаджет в рюкзаке. Он попросил телефон у приятеля и сообщил маме о пропаже. Женщина обратилась в полицию.

Правоохранители опросили прохожих и соседей, дома которых былирядом с площадкой. Полицейские нашли свидетелей, которые рассаказали, что несколько минут назад к ним подходил пожилой мужчина с просьбой помочь разблокировать мобильный телефон, похожий на тот, что пропал у подростка.

Злоумышленника нашли. Им оказался 79-летний житель поселка Листвянка.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.