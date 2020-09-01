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На Лысой горе снесли старый трамплин
Ранее в мэрии отметили, что конструкция является аварийной и небезопасной для граждан.

На Лысой горе снесли старый трамплин, сообщили в группе «Новости Рязани ВКонтакте» во вторник, 1 сентября.

Ранее в мэрии отметили, что конструкция является аварийной и небезопасной для граждан. Объект обещали вывезти до 1 октября.

Фото сноса трамплина ранее появились в сети.

Ранее РЗН. инфо выяснил, откуда взялся трамплин на Лысой горе и как он стал «памятником бесхозяйственности».