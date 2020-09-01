Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вт, 01
25°
Ср, 02
17°
Чт, 03
20°
ЦБ USD 73.58 -0.22 02/09
ЦБ EUR 88.15 0.32 02/09
Нал. USD 73.25 / 74.20 14:32
Нал. EUR 87.65 / 88.60 10:45
Новости
Коронавирус
Публикации
Питание, поборы и кипа документов. Топ самых громких школьных скандало...
Мы собрали для вас подборку самых запоминающихся новост...
Вчера 18:58
2 892
Медцентр «Мед Технолоджи» предложил жителям Рязани и области лечение о...
Лечение начинается после точного обследования и постано...
Вчера 17:10
1 648
Выгодно, легально, безопасно. Рязанцам рассказали о букмекерской компа...
Компания работает на российском рынке абсолютно легальн...
Вчера 16:15
1 613
Олимпийские сказки. Рязанский застройщик кормит покупателей жилья пуст...
Благостная картина, нарисованная девелопером, имеет мал...
Вчера 13:52
4 109
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Мусорные контейнеры в Рязани сделают в едином стиле
Выполнить контейнерные площадки в едином стиле планировали до 1 октября, но из-за пандемии сроки сдвинулись.

Мусорные контейнеры в Рязани сделают в едином стиле. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Об организации площадок в едином стиле впервые заговорили в начале года. Они должны соответствовать правилам благоустройства областного центра. Особых требований ко внешнему виду и цветовому решению нет, главное, чтобы площадка с бетонным основанием вмещала минимум два контейнера для коммунальных отходов, и один для раздельного сбора ТКО. Необходим и отсек для крупногабаритного мусора.

Выполнить контейнерные площадки в едином стиле планировали до 1 октября, но из-за пандемии сроки сдвинулись.

«В среднем благоустройство одного такого объекта обойдется коммунальщикам в 50 тысяч рублей. Эти деньги еще предстоит собрать с жильцов, очевидно, далеко не все из них будут согласны на новую статью расходов. Учитывая, что сейчас в областном центре порядка 2 тысяч точек сбора мусора, а обновлено всего лишь более сотни, сложно представить, что приведение к общему знаменателю удастся закончить за оставшиеся 4 месяца», — говорится в сообщении.