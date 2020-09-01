Мусорные контейнеры в Рязани сделают в едином стиле

Выполнить контейнерные площадки в едином стиле планировали до 1 октября, но из-за пандемии сроки сдвинулись.

Мусорные контейнеры в Рязани сделают в едином стиле. Об этом сообщила ГТРК « Ока ».

Об организации площадок в едином стиле впервые заговорили в начале года. Они должны соответствовать правилам благоустройства областного центра. Особых требований ко внешнему виду и цветовому решению нет, главное, чтобы площадка с бетонным основанием вмещала минимум два контейнера для коммунальных отходов, и один для раздельного сбора ТКО. Необходим и отсек для крупногабаритного мусора.

Выполнить контейнерные площадки в едином стиле планировали до 1 октября, но из-за пандемии сроки сдвинулись.

«В среднем благоустройство одного такого объекта обойдется коммунальщикам в 50 тысяч рублей. Эти деньги еще предстоит собрать с жильцов, очевидно, далеко не все из них будут согласны на новую статью расходов. Учитывая, что сейчас в областном центре порядка 2 тысяч точек сбора мусора, а обновлено всего лишь более сотни, сложно представить, что приведение к общему знаменателю удастся закончить за оставшиеся 4 месяца», — говорится в сообщении.