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Молниеносный ответ на киберугрозы. «Ростелеком» рассказал о новых методах информационной безопасности
ПАО «Ростелеком» готов усилить свое присутствие на рынке информационной безопасности благодаря сотрудничеству с ведущими отечественными компаниями в этой сфере.

ПАО «Ростелеком» готов усилить свое присутствие на рынке информационной безопасности благодаря сотрудничеству с ведущими отечественными компаниями в этой сфере.

Об этом заявили 31 августа на прошедшей в режиме онлайн пресс- конференции, в которой приняли участие вице-президент компании по развитию бизнеса Александр Айвазов, вице-президент по информационной безопасности Игорь Ляпунов и президент компании «ЭЛВИС-ПЛЮС» Александр Галицкий.

По словам Александра Айвазова, «Ростелеком» вышел на рынок информационной безопасности еще в 2017 году. Уже сейчас основными заказчиками компании являются ведущие кредитно-финансовые организации и органы государственной власти. Именно эти структуры особенно нуждаются в оперативном и качественном противодействии киберпреступникам.

Игорь Ляпунов отметил, что только на интернет-ресурсы клиентов «Ростелекома» ежедневно производится около трех тысяч атак. В ближайшие три года компания готова потратить на укрепление информационной безопасности более четырех миллиардов рублей. Благодаря объединению усилий с такими высокотехнологичными фирмами, как «ЭЛВИС-ПЛЮС», «Ростелеком» планирует в ближайшее время создать центр раннего выявления кибератак и признаков заражения, а также национальный киберполигон для организации масштабных учений для укрепления информационной безопасности.

Ради борьбы с киберугрозами компания прилагает максимум усилий для подготовки квалифицированных кадров, опекая перспективных ребят еще со школьной скамьи. С каждым годом число специалистов по информационной безопасности, работающих в кластере «Ростелекома», стабильно растет.