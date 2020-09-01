Любимов открыл новую школу в Кораблинском районе

Губернатор рассказал, что в школе создали один из 42 центров цифрового и гуманитарного образования в регионе.

1 сентября губернатор Николай Любимов поучаствовал в открытии новой школы в селе Незнаново Кораблинского района. Об этом сообщили в региональном правительстве. Любимов назвал школу одной из самых современных в области.

«Сегодня у школьников и педагогов, всех жителей села большой праздник — в День знаний открывается новая школа. В этом году здесь начнут учиться дети из Незнанова и еще пяти ближайших сел и деревень. Условия созданы замечательные. Эта школа теперь — одна из самых современных в регионе», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что в учебном заведении есть все, чтобы обучать детей по высоким профессиональным стандартам, использовать инновации, применять передовые педагогические методики. Губернатор рассказал, что в школе создали один из 42 центров цифрового и гуманитарного образования — «Точек роста», которые открылись в этом году в Рязанской области. В центре будут работать учебные кабинеты по математике и информатике, технологии, ОБЖ, робототехнике. Туда закупили необходимое оборудование, в том числе компьютерную технику, 3D-принтер, квадрокоптеры. Для школьной библиотеки правительство закупило комплект книг из 200 изданий.

«Мы стараемся сделать так, чтобы рязанская молодежь получала качественные знания, училась в хороших, современных условиях, — подчеркнул Николай Любимов. — Регион строит новые школы, приводит в порядок действующие. Активно ведется ремонт и переоснащение спортивных залов, спортплощадок на пришкольных территориях. Уделяется повышенное внимание укреплению системы дополнительного образования, созданию цифровой среды. Обновляется парк школьных автобусов, реконструируются дороги. Такая работа обязательно продолжится».

По словам Любимова, в 2020 году в регионе создали дополнительно 1732 места.

«Очередной, важный шаг на пути создания комфортных условий для обучения детей. Многое сделано, но впереди еще немало работы: необходимо построить 14 школ в регионе, чтобы обеспечить односменный режим работы. Будем стараться решить эту задачу как можно быстрее», — сказал губернатор.

Основная школа в селе Незнаново является филиалом МОУ «Пехлецкая средняя школа имени В.В. Соловова» и рассчитана на 132 места. На строительство нового здания потратили почти 148 млн рублей областного бюджета, выделенных по программе развития образования и молодежной политики. В школе18 современных учебных кабинетов, столовая на 66 мест, спортивный и тренажерный залы, актовый зал на 80 мест, музей, библиотека, стоматологический и медицинский кабинеты. 24 учащихся будут доставлять тремя микроавтобусами по четырем школьным маршрутам.