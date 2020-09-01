Лидер рязанских коммунистов поздравил школьников и учителей с Днем знаний

Он добавил, что успешное развитие образования — основа достойной жизни каждого россиянина.

Лидер рязанских коммунистов Денис Сидоров поздравил школьников и учителей с Днем знаний. По его словам, 1 сентября особенно остро ощущается, что жизнь идет своим чередом.

«Школа дает первый жизненный опыт, формирует характер и дарит крепкую дружбу. Не случайно школьные годы называют светлым временем: из робкого первоклассника вырастает личность со своими взглядами и мировоззрением — отметил Сидоров. — Мы особенно признательны за это учителям. Важная роль в процессе воспитания и обучения сохраняется за родителями».

Он добавил, что успешное развитие образования — основа достойной жизни каждого россиянина, социально-экономического прогресса Рязанской области и России в целом.

Сидоров поздравил всех, кто связал свою жизнь со знаниями: «Пусть День знаний приведет вас к новым открытиям, которые обязательно принесут успех, счастье, удачу и профессиональный рост. Учитесь и живите увлеченно! С новым учебным годом!»