Касимовский учитель решил направить соседа на верный путь и чуть не зарезал его жену

Все это произошло на глазах маленьких детей.

Житель Касимовского района решил направить соседа на верный путь и чуть не зарезал его жену. Инцидент произошел в деревне Лощинино, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

43-летний мужчина отмечал день рождения своей матери и выпивал. «В какой-то момент у сельчанина возникла мысль, что его сосед ведет неправильный образ жизни и он, как учитель, должен направить его на верный путь», — говорится в сообщении.

Взяв кухонный нож, касимовец отправился к знакомому, но застал дома только его супругу. Учитель потребовал у 39-летней женщины позвать мужа, но та сказала, что его нет. Мужчина стал угрожать ножом и заявил, что убьет соседку, если она не расскажет, где супруг.

Все это произошло на глазах маленьких детей, они стали кричать. На шум прибежала именинница, а потерпевшая смогла вызвать полицию.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 119 УК.