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Из-за аварии в рязанских квартирах массово отключили воду
Воды не будет до 17:00.

Во вторник, 1 сентября, из-за аварии в рязанских квартирах массово отключили воду, сообщил сайт горадминистрации.

Воды не будет по следующим адресам:

  • С 11:00 до 17:00 — улица Зубковой, дом 18 корпус 11, улица Полевая, дома 58, 58-а, 58-б (организации), Соколовка — улица Полевая, дома 33, 35, 37, улица Тепличная, улица Дачная, улица Заречная, улица Озерная, улица Ленпоселок, улица Мира, улица Школьная, улица Луговая, улица Ушинского, проезд Ушинского, улица Садовая, улица Попова, улица Железнодорожная, улица 1-я Механизаторов, улица 2-я Механизаторов, улица Гагарина, станция Лесок;
  • С 11: 00 снизили подачу — Соколовка — улица Связи, улица Соколовская, улица 1-я Прудная, улица 2-я Прудная, поселок Мирный — улица Добролюбова, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, проезд Добролюбова, улица Чехова, улица Тюленина, улица Шевцовой, 1-й проезд Шевцовой, улица Громовой, улица Лесная, 1-й, 2-й Лесной тупик, 1-й, 2-й Лесной проезд, улица Дорожная.