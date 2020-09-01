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Губернатор подписал соглашение о сотрудничестве между правительством региона и РГУ
Минаев поблагодарил Любимова.

Во вторник, 1 августа, губернатор Николай Любимов и ректор РГУ Андрей Минаев подписали соглашение о сотрудничестве.

«Буквально недавно в результате нашего плодотворного сотрудничества вуз получил право вести обучение студентов по семи направлениям Московского филиала института культуры, который, к сожалению, закрылся в Рязани в 2019 году по приказу Минкульта» — сказал Любимов.

Глава региона подчеркнул, что со следующего года в Рязани можно будет обучаться как очно, так и заочно по новым специальностям.

«Соглашение нацелено на активное взаимодействие в области образования и науки, прежде всего, в подготовке кадров для органов государственного и муниципального управления, образовательных учреждений, экономики, социальной сферы. Мы уделяем этому особое внимание, — отметил политик.

Ректор РГУ поблагодарил губернатора за поддержку в работе по открытию новых направлений подготовки и готовность университета к реализации интересных проектов, направленных на развитие области.