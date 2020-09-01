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Губернатор обратился к рязанским школьникам в День знаний
Он подчеркнул, что этот учебный год начинается в непростых условиях.

Губернатор Николай Любимов обратился к рязанским школьникам в День знаний. По его словам, новый учебный год непременно принесет им важные и интересные открытия, подарит много возможностей для творческой самореализации, достижения побед.

Как рассказал глава региона, в области провели большую работу по подготовке школ к началу занятий. Сделали ремонт, закупили современное оборудование, построили новые здания. На базе школ в сельской местности и поселках городского типа создали 42 центра цифрового и гуманитарного образования.

«Мы стремимся, чтобы каждый ребенок, молодой человек в Рязанской области мог максимально раскрыть свои таланты и способности, — отметил Любимов. — С этого года все учащиеся начальных классов в регионе будут бесплатно обеспечены горячим питанием, что станет важным шагом к оздоровлению нашего молодого поколения».

Губернатор подчеркнул, что этот учебный год начинается в непростых условиях, и заверил, что все санитарно-эпидемиологические требования будут строго выполняться в образовательных учреждениях.

«Желаю ребятам новых успехов в учебе, творчестве, спорте, а педагогам внимательных и благодарных учеников! Пусть новый учебный год будет насыщен увлекательными событиями и смелыми целями!» — заключил глава региона.