Генпрокуратура подключилась к проверке после видео с издевательством над девочкой в Новомичуринске
Все причастные лица установлены.
Генпрокурор России Игорь Краснов
На кадрах видно, как несколько девочек бьют сверстницу руками и ногами, кричат на нее, заставляют встать на колени.
«Дается оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, образовательных организаций, а также исполнению родителями обязанностей по воспитанию детей», — говорится в сообщении.
Все причастные лица установлены.
Ранее очевидец рассказала, за что избили школьницу.