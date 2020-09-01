Генпрокуратура подключилась к проверке после видео с издевательством над девочкой в Новомичуринске

Все причастные лица установлены.

Генпрокурор России Игорь Краснов указал продолжить проверки в сфере защиты прав детей. Так, на особый контроль взяли ситуацию в Новомичуринске, где подростки избили школьницу и сняли это на видео.

На кадрах видно, как несколько девочек бьют сверстницу руками и ногами, кричат на нее, заставляют встать на колени.

«Дается оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, образовательных организаций, а также исполнению родителями обязанностей по воспитанию детей», — говорится в сообщении.

Все причастные лица установлены.

Ранее очевидец рассказала, за что избили школьницу.