Гендиректор СТС выразил соболезнования родным Клюева
Вопросы, касающиеся производства сериала «Воронины» в связи со смертью актера Бориса Клюева, пока не обсуждались.
Гендиректор СТС и создатель сериала Вячеслав Муругов выразил соболезнования родственникам погибшего актера Бориса Клюева, пишет РИА Новости. Вопросы, касающиеся производства сериала «Воронины» в связи со смертью актера Бориса Клюева, пока не обсуждались, уточнил он.
Напомним о смерти народного артиста стало известно во вторник, 1 сентября.