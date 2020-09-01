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Гендиректор СТС выразил соболезнования родным Клюева
Вопросы, касающиеся производства сериала «Воронины» в связи со смертью актера Бориса Клюева, пока не обсуждались.
Гендиректор СТС и создатель сериала Вячеслав Муругов выразил соболезнования родственникам погибшего актера Бориса Клюева, пишет РИА Новости. Вопросы, касающиеся производства сериала «Воронины» в связи со смертью актера Бориса Клюева, пока не обсуждались, уточнил он.

Напомним о смерти народного артиста стало известно во вторник, 1 сентября.