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Ефремов в суде вынес себе приговор
Судья поинтересовался, признает ли Ефремов иск на 7,3 миллиона.

Во вторник, 1 сентября, Михаил Ефремов сам себе вынес вердикт на заседании суда по смертельному ДТП. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

«Расстрелять», — сказал он, выслушав требования потерпевшей стороны.

Виталий Захаров, старший сын погибшего рязанца Сергея Захарова, призвал посадить актера на срок не менее восьми лет. Он потребовал компенсацию в 7,3 миллиона рублей. Захаров также потребовал уведомлять его о перемещениях Ефремова и освобождении из колонии.

Адвокат артиста Эльман Пашаев предъявил защитнику родственников рязанца — Александру Добровинскому — претензию, что он «перекрыл Ефремову все выходы к пострадавшей семье» и упрекает в отсутствии извинений.

«Ефремов предложил маме погибшего дом купить! Маме 80 лет, — рассказал Пашаев. — Проходит время, и Добровинский мне пишет: „семья отказалась принять помощь“».

Судья поинтересовался, признает ли Ефремов иск на 7,3 миллиона.

«Когда 8 лет отсижу, тогда может», — сказал подсудимый.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Медики всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно. Погибшего похоронили в родном селе.