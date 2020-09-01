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Ефремов назвал фейком снятое после ДТП видео
В ролике Ефремова выводят из машины.

Михаил Ефремов назвал фейком видео, в котором его выводят с места водителя сразу после ДТП на Садовом кольце. Об этом передает ТАСС.

«Эксперты уже разобрались с этим видео и подали на Добровинского иск. Это фейковое видео, как и все, что с вами связано, господин Добровинский», — сказал Ефремов.

Ранее свидетель в суде заявила, что сняла на видео момент сразу после аварии. В ролике Ефремова выводят из машины. Адвокат потерпевших Александр Добровинский ходатайствовал о приобщении этого видеоролика к материалам дела.

Защитник Ефремова Эльман Пашаев также назвал видео фейком.

«Это самый примитивный способ, сделать где-то монтаж и представить в суд доказательство», — сказал адвокат.

Судья решила приобщить видеоролик к материалам дела.

Ранее фейком ролик назвал Никита Джигурда. На его высказывание отреагировал Александр Добровинский.

Напомним, после ДТП погиб рязанец Сергей Захаров.