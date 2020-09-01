Ефремов назвал фейком снятое после ДТП видео

Михаил Ефремов назвал фейком видео, в котором его выводят с места водителя сразу после ДТП на Садовом кольце. Об этом передает
«Эксперты уже разобрались с этим видео и подали на Добровинского иск. Это фейковое видео, как и все, что с вами связано, господин Добровинский», — сказал Ефремов.
Ранее свидетель в суде заявила, что сняла на видео момент сразу после аварии. В ролике Ефремова выводят из машины. Адвокат потерпевших Александр Добровинский ходатайствовал о приобщении этого видеоролика к материалам дела.
Защитник Ефремова Эльман Пашаев также назвал видео фейком.
«Это самый примитивный способ, сделать где-то монтаж и представить в суд доказательство», — сказал адвокат.
Судья решила приобщить видеоролик к материалам дела.
Ранее фейком ролик назвал Никита Джигурда. На его высказывание отреагировал Александр Добровинский.
Напомним, после ДТП погиб рязанец Сергей Захаров.