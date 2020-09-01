Депутат гордумы Олег Смирнов поздравил рязанских школьников с Днем знаний

Он отметил, что школьные годы — это прекрасная пора.

1 сентября в рязанских школах прошли мероприятия, посвященные Дню знаний. Перед собравшимися в МБОУ «Школа №44» выступил депутат городской думы, президент ГК «Автоимпорт» Олег Смирнов.

Он отметил, что школьные годы — это прекрасная пора, ведь у учеников впереди целая жизнь, наполненная яркими эмоциями. Смирнов пожелал родителям терпения, а ученикам — увлекательных занятий в школьных стенах, всегда быть трудолюбивыми и ответственными.

Олег Смирнов давно держит шефство над образовательными учреждениями, помогая материально всем школам избирательного округа №4. Так, в 2020 году в МБОУ «Школа №44» завершили ремонт третьего этажа, благодаря чему учреждение встретило учеников обновленным и ухоженным.