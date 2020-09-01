Центральное агентство недвижимости отметит 29-й день рождения

Информационное агентство РЗН. инфо поздравляет Центральное агентство недвижимости с очередным днем рождения.

Во вторник, 1 сентября, УК «Центральное агентство недвижимости» отмечает 29 лет со дня основания компании.

Уже в первые годы своей работы коллектив стал лидером регионального рынка риэлторских услуг, сформировав известный бренд с надежной репутацией. Почти за три десятилетия эффективной работы агентство стало примером для конкурентов, опорой для клиентов и символом устойчивого роста для партнеров.

Информационное агентство РЗН. инфо поздравляет Центральное агентство недвижимости с очередным днем рождения. Желаем комфортных сделок, успешных проектов, продолжения многолетнего сотрудничества, а всем сотрудникам компании — здоровья и процветания!