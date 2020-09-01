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Активисты движения «За правду» высадили изображение Есенина
Активисты движения «За правду» присоединились к акции в качестве волонтеров.

Активисты движения «За правду» высадили изображения Сергея Есенина.

«Ленд-арт объект, представляющий собой „живой“ портрет Сергея​ Есенина и символичное графическое изображение на тему фестиваля „Небо России“, появится в Рязани в районе развилок на окружной дороге по направлению Солотчи. Соавторы проекта — Елена Абрамова и ландшафтный архитектор Татьяна Лазарева. Также в реализации проекта приняли участие Алексей Бусаров и Илья Стерлюкин — геодезисты, специалисты по спутниковой графике», — говорится в пресс-релизе.

Активисты использовали для портрета иву пурпурную «Нана» и иву ломкую «Булата». Отмечается, что выбор обусловлен свойствами ивы — это быстрорастущее, крайне неприхотливое растение, которое создает плотный куст, не требующий формировки. Учитывалось и место посадки, поскольку ива водолюбива и будет хорошо себя чувствовать на выбранном для есенинского портрета участке. Первый этап посадки деревьев прошел 1 сентября силами инициативной группы родителей и учеников школ города.

Активисты движения «За правду» присоединились к акции в качестве волонтеров.