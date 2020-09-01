Адвокат Ефремова высмеяла вдову погибшего в ДТП рязанца

Ранее жена погибшего в ДТП с Ефремовым потребовала в качестве компенсации один рубль за гибель супруга.

Адвокат Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Елизавета Шаргородская высмеяла в суде вдову рязанца Сергея Захарова, сообщил РЕН ТВ .

Ранее жена погибшего в ДТП с Ефремовым потребовала в качестве компенсации один рубль за гибель супруга.

«Как же Захаровой должно быть плохо, что она оценила смерть своего мужа в 1 рубль», — заявила адвокат Ефремова.

Ранее сын погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца увеличил размер иска к актеру.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Медики всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно. Погибшего похоронили в родном селе.

По данным прокуратуры, в момент аварии актер был пьян и находился под действием наркотиков. Он признал вину, но затем отказался от своих слов.

Актер предлагал семье компенсацию, но близкие погибшего от нее отказались.