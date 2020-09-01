Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вт, 01
25°
Ср, 02
17°
Чт, 03
20°
ЦБ USD 73.58 -0.22 02/09
ЦБ EUR 88.15 0.32 02/09
Нал. USD 73.25 / 74.20 14:32
Нал. EUR 87.65 / 88.60 10:45
Новости
Коронавирус
Публикации
Питание, поборы и кипа документов. Топ самых громких школьных скандало...
Мы собрали для вас подборку самых запоминающихся новост...
Вчера 18:58
2 892
Медцентр «Мед Технолоджи» предложил жителям Рязани и области лечение о...
Лечение начинается после точного обследования и постано...
Вчера 17:10
1 648
Выгодно, легально, безопасно. Рязанцам рассказали о букмекерской компа...
Компания работает на российском рынке абсолютно легальн...
Вчера 16:15
1 613
Олимпийские сказки. Рязанский застройщик кормит покупателей жилья пуст...
Благостная картина, нарисованная девелопером, имеет мал...
Вчера 13:52
4 109
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Адвокат Ефремова высмеяла вдову погибшего в ДТП рязанца
Ранее жена погибшего в ДТП с Ефремовым потребовала в качестве компенсации один рубль за гибель супруга.

Адвокат Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Елизавета Шаргородская высмеяла в суде вдову рязанца Сергея Захарова, сообщил РЕН ТВ.

Ранее жена погибшего в ДТП с Ефремовым потребовала в качестве компенсации один рубль за гибель супруга.

«Как же Захаровой должно быть плохо, что она оценила смерть своего мужа в 1 рубль», — заявила адвокат Ефремова.

Ранее сын погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца увеличил размер иска к актеру.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Медики всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно. Погибшего похоронили в родном селе.

По данным прокуратуры, в момент аварии актер был пьян и находился под действием наркотиков. Он признал вину, но затем отказался от своих слов.

Актер предлагал семье компенсацию, но близкие погибшего от нее отказались.