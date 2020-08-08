Житель Чучковского района стал жертвой судимого за убийство знакомого

Подозреваемого задержали.

Житель села Назаровка Чучковского района стал жертвой знакомого, которого ранее судили за убийство. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что 50-летний мужчина собрал в своем доме компанию для застолья. Когда он захмелел и уснул, гости ушли к другому приятелю. На утро хозяин дома заметил, что у него пропала бензопила.

Полицейские провели перекрестный допрос и выяснили, что во время «продолжения банкета» 38-летний местный житель выходил на полчаса, а потом вернулся.

«Ранее этот житель села отбывал наказание в местах лишения свободы и вел себя скрытно, но полицейским удалось установить его причастность к хищению», — говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.