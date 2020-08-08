Врач назвал способ облегчить состояние больного коронавирусом
Ученый также объяснил разницу в действии вакцины и антител.
Улучшить самочувствие зараженного коронавирусом человека могут только введение антител внутривенно. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург,
Речь идет об антителах в виде плазмы или препарата. По его словам, все остальное — «как мертвому припарки».
Ученый также объяснил разницу в действии вакцины и антител. По его словам, вакцина применяется для того, чтобы не заболеть, а антитела — как способ лечения.