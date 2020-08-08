В Рязанской области объявили «желтый» уровень погодной опасности
Напомним, «желтый» — третий из пяти возможных уровней опасности.
В субботу, 8 августа, в Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности. Он будет действовать до 10 августа. Об этом сообщил
По данным синоптиков, потенциальную опасность для жителей региона представляет высокая пожарная опасность.
О пожарах также предупреждают жителей Курской, Орловской, Тамбовской областей.
Напомним, «желтый» — третий из пяти возможных уровней опасности.