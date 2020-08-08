В рязанском селе 18-летняя девушка угнала машину и попала в аварию
В отношении девушки возбудили уголовное дело.
В рязанском селе 18-летняя девушка угнала машину и попала в аварию,
В полицию обратился 22-летний житель Михайловского района. Он рассказал, что вечером припарковал автомобиль Volkswagen около своего дома. Ночью он посмотрел в окно и увидел, что машины уже нет.
Стражи порядка нашли автомобиль в кювете на окраине села. Иномарка получила серьезные механические повреждения.
Оперативники установили личность злоумышленника, угнавшего машину. Им оказалась 18-летняя жительница села.
В отношении девушки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Ей грозит до пяти лет.