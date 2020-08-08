Ученые назвали признак высокого риска смертности при COVID-19
Выводы были сделаны после анализа крови более 300 пациентов с COVID-19.
Ученые из Университета Джорджа Вашингтона провели анализ пяти биомаркеров в крови сотен пациентов с коронавирусом,
Исследования показали, что высокие уровни IL-6, D-димер, CRP, LDH и ферритина в крови говорили о более высоком риске тяжело перенести инфекцию и повышенной смертности. Выводы были сделаны после анализа крови более 300 пациентов с COVID-19.
Медики считают, что обычный анализ крови поможет врачам понять, какую стратегию в лечении пациента с коронавирусом выбрать и как контролировать его состояние.