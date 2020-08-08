Специалист назвал группу риска по коронавирусу осенью

По мнению эксперта, ко второй вспышке приведет увеличение плотности населения в городах после летнего сезона.

В осенний период неизбежно начнется подъем заболеваемости коронавирусом. При этом инфекция в основном затронет тех, кто на протяжении долгого времени оставался дома и не имел социальных контактов. Об этом заявил директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Арег Тотолян, сообщает «Интерфакс».

По мнению эксперта, ко второй вспышке приведет увеличение плотности населения в городах после летнего сезона. Специалист отметил, что есть риск более тяжелых форм течения заболевания у зараженных осенью, поскольку у пережидавших эпидемию в «бункерах» отсутствует иммунитет. Тотолян подчеркнул, что сильного роста заболеваемости ждать не следует, как и не нужно бояться заболеть. Пандемия будет продолжаться, пока у людей не выработается популяционный иммунитет как минимум на уровне 60-70%.

«Пока существует только два способа приобретения иммунитета — либо переболеть, либо вакцинироваться», — подчеркнул специалист.