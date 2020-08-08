Шестеро рязанцев с коронавирусом подключены к ИВЛ — оперштаб
В рязанских больницах находятся 145 пациентов с COVID-19.
По данным на 8 августа в рязанских больницах находятся 145 пациентов с COVID-19. Четверо из них дети, сообщил региональный оперштаб.
Состояние 37 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 95 — средней степени тяжести.
В тяжелом состоянии находятся 13 пациентов, шестеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
У остальных зараженных болезнь протекает в легкой форме, они находятся на карантине и проходят лечение на дому.