Рязанским спортсменам и тренерам вручили награды в честь Дня физкультурника

Министр физкультуры и спорта области Владислав Фролов поблагодарил всех за вклад в дело развития физкультуры и спорта в регионе, стремление к новым высоким достижениям.

В пятницу, 7 августа, в честь Дня физкультурника в Рязани наградили спортсменов, руководителей и сотрудников профильных учреждений региона, тренеров, ветеранов отрасли. Им вручили почетные грамоты Минспорта России, почетные грамоты, благодарности и ценные подарки губернатора, знаки «За усердие», знаки «125 лет со дня рождения Сергея Есенина», награды облдумы, удостоверения звания «Мастер спорта России международного класса», «Мастер спорта России».

Министр физкультуры и спорта области Владислав Фролов поблагодарил всех за вклад в дело развития физкультуры и спорта в регионе, стремление к новым высоким достижениям.

По словам Фролова, с 2004 года в регионе ведется активное строительство спортивных объектов. На сегодняшний день на базе ФОКов открыты 25 спортивных школ. В настоящее время продолжается строительство современных спортивных объектов.

«В 2020 году будут построены крытый ледовый каток в городе Рязани, ФОК в рабочем поселке Старожилово, ФОКОТ в рабочем поселке Лесной Шиловского района, модернизировано футбольное поле в Ряжске, начато строительство крытого футбольного манежа в Рязани. В планах строительство ФОКов в поселке Сараи и поселке Милославское, а также 50-метрового плавательного бассейна в Рязани», — рассказал министр.

К 2024 году число граждан, занимающихся физкультурой и спортом, должно вырасти до 55%, добавил Фролов. Он особо отметил специалистов, занимающихся подготовкой спортсменов с ограниченными физическими возможностями здоровья, и их вклад в развитие спортивной отрасли. Министр поблагодарил ветеранов спорта, которые своим спортивным долголетием подают пример молодому поколению рязанцев.