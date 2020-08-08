Обновлены данные о возрасте заболевших коронавирусом рязанцев
Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет.
По данным на 11:00 в субботы, 8 августа, в Рязанской области подтверждено 6546 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 28 являются условно подтвержденными. В оперштабе назвали возраст заболевших.
Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 2620 человек.
По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:
- от 18 до 45 лет — 2062 человека;
- от 46 до 64 лет — 2620 человек;
- от 65 до 80 лет — 1034 человека;
- старше 80 лет — 248 человек;
- дети — 554 человека.
По возрасту с условно подтвержденным диагнозом COVID-19:
- от 18 до 45 лет — 12 человек;
- от 46 до 64 лет — 5 человек;
- от 65 до 80 лет — 7 человек;
- старше 80 лет — 2 человека;
- дети — 2 человека (двое по 3 года).